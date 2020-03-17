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СНГ 17.03.2020 11:15

Киргизия введет режим ЧС в случае выявления заражений коронавирусом

Власти Киргизии примут решение о введении режима чрезвычайной ситуации (ЧС) в зависимости от того какой будут вспышка коронавируса COVID-19 в стране, заявила во вторник вице-премьер Алтынай Омурбекова.

"Правительство изучает алгоритм введения ЧС. Если в одном из районов Киргизии будет выявлен коронавирус, будет вводиться ЧС районного масштаба. Если случаи заражения будут выявлены в нескольких районах или областях, то есть основание вводить ЧС по всей республике. Чрезвычайное положение может быть введено по всей республике, если заболевший контактировал с большим количеством людей. ", - сказала Омурбекова на брифинге в киргизской столице.

Вице-премьер добавила, что перепись населения в Киргизии пройдет в срок.

"Власти не рассматривают ее отмену", - сказала Омурбекова.

Проведение переписи населения в Киргизии запланировано на период с 23 марта по 1 апреля, в отдаленных регионах республики - с 20 по 29 апреля.

В настоящее время на территории Киргизии на карантине по коронавирусу находятся 421 человек. Подтвержденных случаев заражения нет.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, КОРОНАВИРУС, ЧС, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]