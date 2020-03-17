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Здравоохранение 17.03.2020 10:32

Число зараженных коронавирусом в Казахстане возросло с 13 до 27 человек

В Нур-Султане выявлено 14 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, таким образом, общее число зараженных в Казахстане выросло до 27 человек, сообщил во вторник министр здравоохранения страны Елжан Биртанов.

"Сообщаем о новых 14 пациентах в Нур-Султане ", - сказал Биртанов во вторник в ходе прямого включения на республиканском телеканале.

Официальный представитель Минздрава Казахстана Диас Ахметшарип уточнил агентству, что 14 новых случаев в Нур-Султане выявлены за минувшую ночь.

"Да, итого 27 случаев", - сказал Ахметшарип.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КАЗАХСТАН, КОРОНАВИРУС, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]