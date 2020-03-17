Число зараженных коронавирусом в Казахстане возросло с 13 до 27 человек

В Нур-Султане выявлено 14 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, таким образом, общее число зараженных в Казахстане выросло до 27 человек, сообщил во вторник министр здравоохранения страны Елжан Биртанов.

"Сообщаем о новых 14 пациентах в Нур-Султане ", - сказал Биртанов во вторник в ходе прямого включения на республиканском телеканале.

Официальный представитель Минздрава Казахстана Диас Ахметшарип уточнил агентству, что 14 новых случаев в Нур-Султане выявлены за минувшую ночь.

"Да, итого 27 случаев", - сказал Ахметшарип.