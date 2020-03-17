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СНГ 17.03.2020 10:34

Власти Украины подготовились к введению режима ЧП

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что в случае необходимости власти готовы к введению чрезвычайного положения в стране.

"В дальнейшем, в случае необходимости мы готовы к введению чрезвычайного положения в Украине, также как делает большинство стран Европы. Если это будет необходимо, мы к таким решениям готовы", - сказал он на внеочередном заседании Верховной Рады во вторник утром.

Премьер добавил, что такие предложения уже подготовлены и при необходимости будут предоставлены.

Он сообщил, что "на сегодняшний день зарегистрированных случаев коронавируса в Украине уже семь".

Шмыгаль также отметил, что "уже есть случаи заболеваний украинцев за границей, не единичные, в том числе один случай заболевания работника консульства, который сейчас лечится".

Премьер пообещал подготовить депутатам "конкурентную аналитику" по данному вопросу.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, ЧП, ГОТОВНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]