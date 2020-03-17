Власти Украины подготовились к введению режима ЧП

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что в случае необходимости власти готовы к введению чрезвычайного положения в стране.

"В дальнейшем, в случае необходимости мы готовы к введению чрезвычайного положения в Украине, также как делает большинство стран Европы. Если это будет необходимо, мы к таким решениям готовы", - сказал он на внеочередном заседании Верховной Рады во вторник утром.

Премьер добавил, что такие предложения уже подготовлены и при необходимости будут предоставлены.

Он сообщил, что "на сегодняшний день зарегистрированных случаев коронавируса в Украине уже семь".

Шмыгаль также отметил, что "уже есть случаи заболеваний украинцев за границей, не единичные, в том числе один случай заболевания работника консульства, который сейчас лечится".

Премьер пообещал подготовить депутатам "конкурентную аналитику" по данному вопросу.