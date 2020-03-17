В московском метро сократилось число пассажиров

В московском метро на фоне ограничительных мер властей по профилактике коронавируса во вторник ощутимо уменьшилось число пассажиров.

В утренний час пик в вагонах на некоторых ветках столичной подземки даже оказались свободные посадочные места, почти не видно пожилых людей, чаще стали появляться пассажиры с большими сумками для ноутбуков, передают корреспонденты "Интерфакса".

Пассажиров в медицинских масках в московской подземке по-прежнему немного, однако их все-таки стало чуть больше, чем еще неделю назад.

В то же время в некоторых районах Москвы пассажиропоток практически не изменился - как в метро, так и на наземном транспорте.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о дополнительных мерах по борьбе с коронавирусом. Так, до 10 апреля запрещается проведение любых досуговых мероприятий с участием граждан в сфере культуры, физической культуры и спорта, выставочной, развлекательной и просветительской деятельности на открытом воздухе с любой численностью участников, а в зданиях, строениях, сооружениях (помещение в них) - с числом участников более 50 человек единовременно.