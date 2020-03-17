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Транспорт и связь 17.03.2020 10:41

В московском метро сократилось число пассажиров

В московском метро на фоне ограничительных мер властей по профилактике коронавируса во вторник ощутимо уменьшилось число пассажиров.

В утренний час пик в вагонах на некоторых ветках столичной подземки даже оказались свободные посадочные места, почти не видно пожилых людей, чаще стали появляться пассажиры с большими сумками для ноутбуков, передают корреспонденты "Интерфакса".

Пассажиров в медицинских масках в московской подземке по-прежнему немного, однако их все-таки стало чуть больше, чем еще неделю назад.

В то же время в некоторых районах Москвы пассажиропоток практически не изменился - как в метро, так и на наземном транспорте.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о дополнительных мерах по борьбе с коронавирусом. Так, до 10 апреля запрещается проведение любых досуговых мероприятий с участием граждан в сфере культуры, физической культуры и спорта, выставочной, развлекательной и просветительской деятельности на открытом воздухе с любой численностью участников, а в зданиях, строениях, сооружениях (помещение в них) - с числом участников более 50 человек единовременно.

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Тэги: МОСКВА, МЕТРО, ПАССАЖИРЫ, УМЕНЬШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]