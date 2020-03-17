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Инфраструктура и тендеры 17.03.2020 10:44

ЦБ Азербайджана закупает оборудование для усиления кибербезопасности

Центральный банк Азербайджана объявил тендер на закупку оборудования в связи с усилением кибербезопасности и его интеграции в информационные системы, говорится в объявлении ЦБ.

Стоимость участия в тендере составляет 300 манатов. К участию в тендере будут допущены только микро, малые и средние предприятия.

Тендерные предложения принимаются до 14:00 22 апреля. Вскрытие предложений пройдет в 15:00 22 апреля.

А.Мамедов

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЦБ, ТЕНДЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]