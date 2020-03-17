ЦБ Азербайджана закупает оборудование для усиления кибербезопасности

Центральный банк Азербайджана объявил тендер на закупку оборудования в связи с усилением кибербезопасности и его интеграции в информационные системы, говорится в объявлении ЦБ.

Стоимость участия в тендере составляет 300 манатов. К участию в тендере будут допущены только микро, малые и средние предприятия.

Тендерные предложения принимаются до 14:00 22 апреля. Вскрытие предложений пройдет в 15:00 22 апреля.

А.Мамедов