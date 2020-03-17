Amazon открывает 100 тыс. новых вакансий в связи с ростом заказов из-за коронавируса, повышает оплату до конца апреля

Крупнейший в мире интернет-ритейлер Amazon.com намерен дополнительно нанять 100 тыс. складских работников и курьеров в США в связи с ростом онлайн заказов на фоне вспышки коронавируса COVID-19.
Как отмечается в сообщении, опубликованном в блоге компании, речь идет о позициях с полной и частичной занятостью.
Помимо этого, до конца апреля Amazon.com повысит почасовую оплату работников, занятых на складах, в транспортных операциях и доставке заказов. В США повышение составит $2 в час, в Великобритании - 2 фунта стерлингов ($1,6) в час, во многих европейских странах - примерно 2 евро ($1,8) в час. Компания выделит на эти цели $350 млн.
В Amazon.com отметили, что продолжат консультации с медицинскими экспертами, чтобы обеспечить безопасность своих работников.
На прошлой неделе Amazon.com сообщил об увеличении количества интернет-заказов на фоне распространения коронавируса и предупредил покупателей о возможных задержках доставок и отсутствии некоторых товаров, особенно в категории товаров для дома.
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