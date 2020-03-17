Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8927 RUR   0.0233 GBR   2.0974 TRY   0.2691

Цена на нефть

16.03   $/bbl WTI 28.70 -3.03 Brent 30.05 -3.80

Погода в Баку

  ночь день

Это интересно 17.03.2020 11:01

Amazon открывает 100 тыс. новых вакансий в связи с ростом заказов из-за коронавируса, повышает оплату до конца апреля

Крупнейший в мире интернет-ритейлер Amazon.com намерен дополнительно нанять 100 тыс. складских работников и курьеров в США в связи с ростом онлайн заказов на фоне вспышки коронавируса COVID-19.

Как отмечается в сообщении, опубликованном в блоге компании, речь идет о позициях с полной и частичной занятостью.

Помимо этого, до конца апреля Amazon.com повысит почасовую оплату работников, занятых на складах, в транспортных операциях и доставке заказов. В США повышение составит $2 в час, в Великобритании - 2 фунта стерлингов ($1,6) в час, во многих европейских странах - примерно 2 евро ($1,8) в час. Компания выделит на эти цели $350 млн.

В Amazon.com отметили, что продолжат консультации с медицинскими экспертами, чтобы обеспечить безопасность своих работников.

На прошлой неделе Amazon.com сообщил об увеличении количества интернет-заказов на фоне распространения коронавируса и предупредил покупателей о возможных задержках доставок и отсутствии некоторых товаров, особенно в категории товаров для дома.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, AMAZON, ВАКАНСИИ, ЗАРПЛАТА


Похожие новости


Amazon получила рекордную выручку в IV квартале, показатель превзошел прогнозы Amazon откроет новую сеть продуктовых супермаркетов в 2020 году Amazon получила опцион на покупку доли в индийской Future Retail Джефф Безос продал акции Amazon на $1,84 млрд Amazon закроет временные торговые точки в США Глава Amazon обвинил National Inquirer в шантаже с личными фотографиями

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]