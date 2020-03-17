Президент Алиев распорядился выделить 1,61 млн манатов для бурения 23 субартезианских скважин в Бардинском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении 1,61 млн манатов на работы по улучшению снабжения оросительной водой посевных площадей и водоснабжения населения.

Соответствующее распоряжение Алиев подписал во вторник, сообщает сайт главы государства.

Согласно распоряжению, средства будут выделены ОАО "Мелиорация и водное хозяйство" из госбюджета Азербайджана на 2020 год в рамках госинвестиций и направлены на проектирование и бурение 23 субартезианских скважин в Бардинском районе.

Данные работы будут проведены в 21 населенном пункте с общей численностью населения 34,32 тыс. человек.

Х.Насирзаде