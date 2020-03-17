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Финансы 17.03.2020 11:00

ГРА направит около 50 тыс. манатов на ДМС сотрудников

СК «PASHA Sigorta» застраховала сотрудников Государственного рекламного агентства (ГРА) по добровольному медицинскому страхованию (ДМС).

Согласно данным сайтаwww.tender.gov.az, Агентство заключило соответствующий контракт с PASHA Sigorta.

Стоимость контракта - 49,78 тыс. манатов.

А.Мамедов

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ГРА, СОТРУДНИКИ, МЕДСТРАХОВАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]