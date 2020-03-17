Мозырский НПЗ начал переработку азербайджанской нефти, поступившей по нефтепроводам Одесса-Броды и Броды-Мозырь

Мозырский НПЗ (Гомельская обл.) начал переработку нефти из Азербайджана, которая была прокачена из порта Одессы по нефтепроводам "Одесса-Броды" и "Броды-Мозырь", сообщил агентству "Интерфакс-Запад" пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.
"Нефть с первого танкера в Одессе поступила по нефтепроводу на Мозырский НПЗ. Завод приступил к ее переработке", - сказал Тищенко.
Как сообщалось, Socar Trading (дочерняя структура ГНКАР) в марте поставит для Белоруссии три партии нефти общим объемом около 250 тыс. тонн через порт Одессы и нефтепровод "Одесса-Броды". 12 марта в одесский порт из Джейхана прибыл танкер с 90 тыс. тонн азербайджанской нефти Azeri Light, 15 марта - 80 тыс. тонн Urals из Новороссийска, ожидается еще 80 тыс. тонн нефти сорта Azeri Light из Супсы.
ГНКАР может поставить для белорусских НПЗ в 2020 году до 1 млн тонн нефти.
Ранее поставки нефти из Азербайджана через "Одесса-Броды" осуществлялись в 2011 году. Контракт предусматривал поставки 4 млн тонн, однако фактический объем отгрузок составил около 900 тыс. тонн. Поставки нефти в Белоруссию через Украину возобновлены из-за отсутствия импорта от крупных российских нефтяных компаний.
Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас после переговоров 11 марта в Москве с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным заявил, что республика будет ежемесячно закупать не менее двух танкеров нефти из альтернативных РФ источников даже в случае достижения договоренностей с крупными российскими НК о возобновлении поставок, которые отсутствуют с начала этого года из-разногласий в цене.
Концерн "Белнефтехим" ожидает, что в марте суммарный объем поставок танкерной нефти в Белоруссию составит около 570 тыс. тонн, в том числе 320 тыс. тонн - через Клайпеду, 250 тыс. тонн - через Одессу.
Мозырский НПЗ (Гомельская обл.) начал переработку нефти из Азербайджана, которая была прокачена из порта Одессы по нефтепроводам "Одесса-Броды" и "Броды-Мозырь", сообщил агентству "Интерфакс-Запад" пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.
"Нефть с первого танкера в Одессе поступила по нефтепроводу на Мозырский НПЗ. Завод приступил к ее переработке", - сказал Тищенко.
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