В Бразилии совершили побег заключенные, не согласные с ограничениями из-за коронавируса

Сотни заключенных совершили побег из четырех тюрем в бразильском штате Сан-Паулу в ночь на вторник, сообщают местные СМИ.
Порядка 170 заключенных полиции удалось вернуть обратно в исправительные учреждения, однако до 1 тыс. человек могут все еще находиться сейчас на свободе.
Точное число совершивших побег пока установить не удалось.
Речь идет о тюрьмах полуоткрытого типа, которые заключенные могут покидать, согласно распорядку. Однако в связи со вспышкой коронавируса в штате местные власти временно запретили им покидать исправительные учреждения, исходя из опасений, что кто-то может заразиться вирусом на свободе и стать переносчиком. Также власти ограничили визиты гостей к заключенным. Несогласные с этими ограничениями, заключенные совершили побег.
По данным телеканала "Глобу", только в одном из учреждений, о которых идет речь, содержится порядка 2,8 тыс. заключенных.
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