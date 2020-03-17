Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8927 RUR   0.0233 GBR   2.0974 TRY   0.2691

Цена на нефть

16.03   $/bbl WTI 28.70 -3.03 Brent 30.05 -3.80

Погода в Баку

  ночь день

Здравоохранение 17.03.2020 11:21

Платформа Google для записи на прохождение теста на коронавирус не справилась с огромным спросом

Веб-сайт, разработанный сестринской компанией Google - Verily Life Sciences - с целью помочь пользователям самостоятельно оценить необходимость прохождения теста на коронавирус в соответствии с имеющимися симптомами и записаться в случае необходимости в ближайшую точку тестирования, столкнулся с чрезмерным спросом на эту услугу.

Уже спустя несколько часов после запуска платформы в тестовом режиме в Северной Калифорнии сайт стал выдавать информацию о том, что доступной записи на прохождение теста больше нет.

Представитель Verily отказался отвечать на вопрос The Wall Street Journal о том, какое количество людей смогло воспользоваться сервисом и записать на тестирование.

В сообщении компании отмечается, что в данный момент возможности в плане прохождения тестов на выявление COVID-19 являются ограниченными, и они будут расширены в ближайшие дни.

Президент США Дональд Трамп сообщил о разработке этого сайта в минувшую пятницу, заявив, что Google направила 1,7 тыс. сотрудников на "очень быстрое" создание платформы, позволяющей пользователям оценить необходимость прохождения теста на коронавирус.

В данный момент сайт доступен только на английском языке и требует от пользователей входа в аккаунт Google.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, GOOGLE, КОРОНАВИРУС, САЙТ


Похожие новости


Google заплатит штраф в $200 млн за нарушения конфиденциальности детей YouTube Google должна понести наказание за манипулирование мнением избирателей, считает Трамп Google приостановила бизнес с Huawei - СМИ Google представила новую версию умного дисплея для дома Трамп обвинил Google в помощи военным Китая Google планирует удвоить количество сотрудников в Нью-Йорке

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]