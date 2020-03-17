Около 3,5 тыс. украинцев вывезено на автобусах из Польши

Государственная пограничная служба Украины сообщила о возвращении домой из Польши на автобусах почти 3,4 тыс. украинцев.

"С 00:00 16 марта по 6:00 17 марта выделенными органы местной власти автобусами обеспечена доставка в Украину почти 3,4 тыс. наших соотечественников. Перемещение граждан осуществлялось через пункты пропуска: "Ягодин-авто" (с польской стороны - "Дорохуск") - 890 украинцев, "Рава-Русская" ("Хребенне") - 1550 человек, "Краковец" ("Корчева") - 950 человек", - говорится в сообщении.

В свою очередь министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на странице в Фейсбуке добавил, что МИД решает с председателями ряда госадминистрации вопрос выделения дополнительных автобусов для пунктов пропуска на границе.

"Благодаря договоренностям наших пограничников с польскими наши автобусы заезжают в Польшу, собирают наших людей и перевозят их на территорию Украины. Консулы помогают, в отдельных случаях работают прямо на границе", - отметил Кулеба.