МИД ФРГ рекомендует отказаться от всех поездок из-за коронавируса

Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что министерство рекомендует всем гражданам Германии в свете пандемии коронавируса оставаться дома и никуда не ездить.

"Оставайтесь дома, это поможет вам и другим", - сказал он журналистам в Берлине во вторник.

Накануне правительство ФРГ вместе с правительствами 16 федеральных земель Германии составило список учреждений, которые будут закрыты в связи с коронавирусом. Это бары, клубы, дискотеки, пивные и другие похожие заведения; ярмарки, выставки, кинотеатры, парки отдыха и зоопарки, аттракционы, специализированные рынки, игровые клубы, букмекерские конторы и другие подобные заведения.

Будут закрыты публичные дома, запрещены посещения спортивных клубов и центров, музыкальных школ и других учебных заведений, собрания в церквях, мечетях и синагогах и собрания в других религиозных учреждениях.

Останутся открытыми продуктовые магазины, службы доставок продуктов и напитков, аптеки, автозаправки, банки и сберкассы, почтовые отделения, парикмахерские и магазины с товарами для животных. Всем этим магазинам и заведениям разрешат работать по воскресеньям.

Ресторанам и столовым разрешат работать с 6:00 до 18:00.