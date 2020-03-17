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Дальнее зарубежье 17.03.2020 15:45

IKEA закрывает из-за коронавируса все магазины в Германии

IKEA со вторника закрывает в связи с коронавирусом все 53 магазина в Германии, говорится в сообщении пресс-службы компании.

"В настоящее время IKEA работает над концепцией того, как предложить клиентам по возможности лучшее обслуживание в измененных условиях. Например, онлайн-магазин будет работать", - сказано в сообщении, опубликованном во вторник.

Накануне правительство ФРГ вместе с правительствами 16 федеральных земель Германии составило список учреждений, которые будут закрыты в связи с коронавирусом. Это бары, клубы, дискотеки, пивные и другие похожие заведения; ярмарки, выставки, кинотеатры, парки отдыха и зоопарки, аттракционы, специализированные рынки, игровые клубы, букмекерские конторы и другие подобные заведения.

Будут закрыты публичные дома, запрещены посещения спортивных клубов и центров, музыкальных школ и других учебных заведений, собрания в церквях, мечетях и синагогах и собрания в других религиозных учреждениях.

Останутся открытыми продуктовые магазины, службы доставок товаров, продуктов и напитков, аптеки, автозаправки, банки и сберкассы, почтовые отделения, парикмахерские и магазины с товарами для животных. Всем этим магазинам и заведениям разрешат работать по воскресеньям.

Ресторанам и столовым разрешат работать с 6:00 до 18:00.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГЕРМАНИЯ, IKEA, ЗАКРЫТИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]