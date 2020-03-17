IKEA закрывает из-за коронавируса все магазины в Германии

IKEA со вторника закрывает в связи с коронавирусом все 53 магазина в Германии, говорится в сообщении пресс-службы компании.
"В настоящее время IKEA работает над концепцией того, как предложить клиентам по возможности лучшее обслуживание в измененных условиях. Например, онлайн-магазин будет работать", - сказано в сообщении, опубликованном во вторник.
Накануне правительство ФРГ вместе с правительствами 16 федеральных земель Германии составило список учреждений, которые будут закрыты в связи с коронавирусом. Это бары, клубы, дискотеки, пивные и другие похожие заведения; ярмарки, выставки, кинотеатры, парки отдыха и зоопарки, аттракционы, специализированные рынки, игровые клубы, букмекерские конторы и другие подобные заведения.
Будут закрыты публичные дома, запрещены посещения спортивных клубов и центров, музыкальных школ и других учебных заведений, собрания в церквях, мечетях и синагогах и собрания в других религиозных учреждениях.
Останутся открытыми продуктовые магазины, службы доставок товаров, продуктов и напитков, аптеки, автозаправки, банки и сберкассы, почтовые отделения, парикмахерские и магазины с товарами для животных. Всем этим магазинам и заведениям разрешат работать по воскресеньям.
Ресторанам и столовым разрешат работать с 6:00 до 18:00.
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