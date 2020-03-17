Пригожин намерен подать иск на $50 млрд за незаконное преследование в США

Группа компаний "Конкорд" будет добиваться возмещения ущерба за незаконное преследование в США, решение американского суда о прекращении дела о вмешательстве в выборы указывает на ложность обвинений, заявил владелец ГК "Конкорд" Евгений Пригожин.

"16 марта в 18:00 правительство США, побоявшись огласки и справедливого судебного разбирательства, подало ходатайство о снятии обвинений с "Конкорда" и прекращении уголовного дела. А это значит, что утверждения "Пригожин вмешивался в выборы президента США", "Конкорд" вмешивался в выборы президента США", "Россия вмешивалась в выборы президента США" являются ложью и вымыслом", - говорится в заявлении бизнесмена.

Он подчеркнул, что "на этом судебное разбирательство между "Конкордом" и правительством США не закончено".

"В настоящий момент готовится иск "Конкорд против США" за незаконное преследование и санкции на сумму 50 миллиардов долларов",- говорится в заявлении Пригожина.

Бизнесмен отметил работу адвоката Эрика Дюбелье, представлявшего интересы "Конкорд".

Кроме того, "положительным" в суде Пригожин считает спецпрокурора Роберта Мюллера, "который нашел в себе мужество подать в отставку, когда понял, в какое беззаконие он был втянут".

Суд столичного округа Колумбия во вторник согласился с решением американского Минюста и снял обвинения с российской компании "Конкорд менеджмент и консалтинг".

Решение было продиктовано опасениями, что в рамках судебного разбирательства будет открыт доступ к "чувствительной" информации об источниках и методах расследования.

По словам высокопоставленного представителя Минюста, "вместо того, чтобы пытаться защитить себя, "Конкорд" использовал судебное разбирательство для того, чтобы получать конфиденциальную информацию от прокуроров, которую можно было бы использовать для организации кампании по информационному противоборству (с США - ИФ)".

""Конкорд" целенаправленно и агрессивно пытался использовать судебную систему для того, чтобы добыть информацию о том, как США выявляет и предотвращает иностранное вмешательство в выборы", - сообщается в прокурорском ходатайстве, направленном в суд в понедельник.

Газета отмечает, что прокуроры побоялись, что "Конкорд" может опубликовать "данные о правительственных источниках и методах расследования" и другие "чувствительные секреты" в интернете.

В связи с этим прокуроры порекомендовали Минюсту США снять обвинения, чтобы "обеспечить интересы национальной безопасности и не допустить, чтобы РФ использовала чувствительную информацию американских правоохранительных органов как оружие", сообщает издание.

Кроме того, по информации The New York Times, прокуроры "усомнились в преимуществах вынесения обвинительного вердикта против компании, которая не понесла бы реального наказания в США".

Представитель Минюста уточнил, что прокуроры по-прежнему добиваются признания виновными других 13 российских граждан и компании "Агентство интернет-исследований".

Министерство юстиции США в феврале 2018 года опубликовало документ, согласно которому в отношении 13 граждан России выдвинуты обвинения во вмешательстве в президентские выборы в США. В документе указаны три юридических лица: "Агентство интернет-исследований", "Конкорд менеджмент и консалтинг" Пригожина, а также связанная с ним "Конкорд кейтеринг", против них также выдвинуты обвинения.

Спецпрокурор Роберт Мюллер обвинил этих людей и организации в ведении кампании в социальных сетях с целью повлиять на общественное мнение в период президентских выборов в США в 2016 году.