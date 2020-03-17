СБ ООН из-за коронавируса откладывает запланированные на текущую неделю заседания - источники

Совет Безопасности ООН не планирует проводить заседания на текущей неделе из-за вспышки коронавируса, сообщили "Интерфаксу" несколько дипломатических источников в штаб-квартире Организации.

По словам собеседников агентства, все заседания, которые ранее были запланированы на текущую неделю, откладываются.

Самые высокие показатели заражения коронавирусом зафиксированы в штате Нью-Йорк, за ним следуют штаты Вашингтон и Калифорния.

По состоянию на 16 марта, в штате Нью-Йорк выявили 950 случаев, семь человек погибли.

С 16 марта и до 12 апреля сотрудники Секретариата ООН будут работать удаленно, если в их присутствии не будет острой необходимости, заявил ранее генсекретарь ООН Антониу Гутерриш.

В заявлении генсекретаря подчеркивалось, что ООН при этом не прекращает свою работу.

На прошлой неделе постпредство Филиппин при ООН в Нью-Йорке сообщило, что одна из сотрудниц миссии заболела коронавирусом. В письме миссии отмечалось, что диппредставительство в связи с этим было закрыто, а сотрудникам дано распоряжение соблюдать карантин. "Мы предполагаем, что все мы были заражены", - подчеркивалось в сообщении.

14 марта несколько источников в штаб-квартире Организации сообщили "Интерфаксу", что более 50 дипломатических миссий при ООН в Нью-Йорке полностью или частично перешли на дистанционный режим работы из-за вспышки коронавируса.