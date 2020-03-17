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СНГ 17.03.2020 21:11

Власти Киргизии призвали соотечественников в РФ следовать рекомендациям по коронавирусу

Миграционная служба Киргизии призвала соотечественников, находящихся в России, соблюдать правила и рекомендации официальных структур РФ, направленные на предотвращение распространения коронавирусной инфекции.

"В соответствии с решением правительства РФ в связи с распространением коронавирусной инфекции въезд иностранных граждан запрещен с 18 марта по 1 мая. Граждан Киргизии, находящихся уже на территории России, просим соблюдать правила и рекомендации официальных структур РФ, связанных с предотвращением распространения коронавирусной инфекции", - говорится в обращении Государственной службы миграции Киргизии, опубликованном во вторник.

Миграционная служба также просит граждан отложить поездки в Россию на указанный период.

Ранее республиканский штаб по предупреждению проникновения на территорию Киргизии коронавируса Covid-19 намерен запретить въезд в страну всем иностранным гражданам. Окончательное решение должно объявить правительство Киргизии.

Кроме того, в Киргизии отменены международные пассажирские поезда и автобусные рейсы.

В настоящее время в Киргизии на карантине по коронавирусу находятся 321 человек. Пока на территории республики подтвержденных случаев заражения коронавирусом нет.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: КИРГИЗИЯ, РОССИЯ, МИГРАНТЫ, КОРОНАВИРУС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]