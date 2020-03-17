Власти Киргизии призвали соотечественников в РФ следовать рекомендациям по коронавирусу

Миграционная служба Киргизии призвала соотечественников, находящихся в России, соблюдать правила и рекомендации официальных структур РФ, направленные на предотвращение распространения коронавирусной инфекции.
"В соответствии с решением правительства РФ в связи с распространением коронавирусной инфекции въезд иностранных граждан запрещен с 18 марта по 1 мая. Граждан Киргизии, находящихся уже на территории России, просим соблюдать правила и рекомендации официальных структур РФ, связанных с предотвращением распространения коронавирусной инфекции", - говорится в обращении Государственной службы миграции Киргизии, опубликованном во вторник.
Миграционная служба также просит граждан отложить поездки в Россию на указанный период.
Ранее республиканский штаб по предупреждению проникновения на территорию Киргизии коронавируса Covid-19 намерен запретить въезд в страну всем иностранным гражданам. Окончательное решение должно объявить правительство Киргизии.
Кроме того, в Киргизии отменены международные пассажирские поезда и автобусные рейсы.
В настоящее время в Киргизии на карантине по коронавирусу находятся 321 человек. Пока на территории республики подтвержденных случаев заражения коронавирусом нет.
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