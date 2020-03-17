В украинской Раде разрабатывают законопроект, который позволит депутатам работать удаленно

В Верховной Раде Украины ищут способ юридически обосновать возможность народных депутатов работать удаленно, заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Мы сейчас разрабатываем законопроект, который позволит работать в режиме удаленного управления", - заявил Арахамия во вторник на брифинге в Верховной Раде.

"Такого не было и есть статья Конституции, которая прямо гласит, что депутаты должны быть собраны в парламенте. Но учитывая чрезвычайные обстоятельства, мы сейчас ищем юридическую модель, каким образом на время эпидемии и по вопросам противодействия ее последствиям иметь возможность работать, то ли в режиме видеосвязи, то ли видеоголосования. Мы еще нарабатываем то, каким образом это сделать", - отметил лидер фракции.