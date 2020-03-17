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СНГ 17.03.2020 18:42

В украинской Раде разрабатывают законопроект, который позволит депутатам работать удаленно

В Верховной Раде Украины ищут способ юридически обосновать возможность народных депутатов работать удаленно, заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Мы сейчас разрабатываем законопроект, который позволит работать в режиме удаленного управления", - заявил Арахамия во вторник на брифинге в Верховной Раде.

"Такого не было и есть статья Конституции, которая прямо гласит, что депутаты должны быть собраны в парламенте. Но учитывая чрезвычайные обстоятельства, мы сейчас ищем юридическую модель, каким образом на время эпидемии и по вопросам противодействия ее последствиям иметь возможность работать, то ли в режиме видеосвязи, то ли видеоголосования. Мы еще нарабатываем то, каким образом это сделать", - отметил лидер фракции.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, РАДА, РАБОТА, УДАЛЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]