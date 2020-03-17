В Грузии полиция выявила за сутки 22 нарушителя режима самоизоляции

Полицейские в Грузии за минувшие сутки выявили 22 нарушителя режима самоизоляции по коронавирусу, сообщает во вторник грузинское МВД.
По данным ведомства, всего за последние дни в принудительном порядке в карантинные зоны был отправлен 71 человек.
По данным Минздрава Грузии, в настоящее время в стране подтверждено 34 случая заражения коронавирусом COVID-19.
Ранее во вторник в инфекционной больнице сообщили журналистам о двух новых случаях, отметив, что число заболевших увеличилось до 35. Вместе с тем Минздрав эту информацию не подтвердил.
На домашнем карантине в Грузии находится более 1 тыс. человек, 64 человека находятся на карантине в стационарах. Один человек признан в Грузии выздоровевшим. Он был выписан из больницы, но врачи при этом рекомендовали ему оставаться некоторое время в самоизоляции дома.
Посольство Франции в Азербайджане приостановило выдачу виз - посол
Президент Азербайджана утвердил новый состав МПК с Москвой
Президент Азербайджана поручил создать механизм оценки деятельности региональных руководителей
ФРС запускает кредитный механизм для поддержки рынка коммерческих бумаг в условиях коронавируса
Цены на нефть меняются разнонаправленно, Brent торгуется у $30 за баррель
Российские туристы застряли в Европе, особенно тяжелая ситуация в Чехии - РСТ
МОК пока не намерен отменять Олимпиаду в Токио
Черногория продолжает оставаться единственной страной Европы без коронавируса
Президент Алиев распорядился выделить 1,61 млн манатов для бурения 23 субартезианских скважин в Бардинском районе
Президент Алиев распорядился выделить 840 тыс. манатов для бурения 12 субартезианских колодцев в Джалилабадском районе
SOCAR получит $6,4 млн на работы по газификации в ряде районах
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
Анар Гасанов: «AccessBank сохраняет статус лидера по микрофинансированию бизнеса»
Состоялась встреча председателя правления банка ВТБ (Азербайджан) с Торговым представителем РФ в Азербайджане
За последний год пользование интернетом среди абонентов Nar возросло на 65%
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог