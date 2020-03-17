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Регион 17.03.2020 19:03

В Грузии полиция выявила за сутки 22 нарушителя режима самоизоляции

Полицейские в Грузии за минувшие сутки выявили 22 нарушителя режима самоизоляции по коронавирусу, сообщает во вторник грузинское МВД.

По данным ведомства, всего за последние дни в принудительном порядке в карантинные зоны был отправлен 71 человек.

По данным Минздрава Грузии, в настоящее время в стране подтверждено 34 случая заражения коронавирусом COVID-19.

Ранее во вторник в инфекционной больнице сообщили журналистам о двух новых случаях, отметив, что число заболевших увеличилось до 35. Вместе с тем Минздрав эту информацию не подтвердил.

На домашнем карантине в Грузии находится более 1 тыс. человек, 64 человека находятся на карантине в стационарах. Один человек признан в Грузии выздоровевшим. Он был выписан из больницы, но врачи при этом рекомендовали ему оставаться некоторое время в самоизоляции дома.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГРУЗИЯ, КАРАНТИН, НАРУШИТЕЛИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]