В Грузии полиция выявила за сутки 22 нарушителя режима самоизоляции

Полицейские в Грузии за минувшие сутки выявили 22 нарушителя режима самоизоляции по коронавирусу, сообщает во вторник грузинское МВД.

По данным ведомства, всего за последние дни в принудительном порядке в карантинные зоны был отправлен 71 человек.

По данным Минздрава Грузии, в настоящее время в стране подтверждено 34 случая заражения коронавирусом COVID-19.

Ранее во вторник в инфекционной больнице сообщили журналистам о двух новых случаях, отметив, что число заболевших увеличилось до 35. Вместе с тем Минздрав эту информацию не подтвердил.

На домашнем карантине в Грузии находится более 1 тыс. человек, 64 человека находятся на карантине в стационарах. Один человек признан в Грузии выздоровевшим. Он был выписан из больницы, но врачи при этом рекомендовали ему оставаться некоторое время в самоизоляции дома.