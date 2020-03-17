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Регион 17.03.2020 15:21

В Иране из-за коронавируса запретили традиционный огненный фестиваль

Власти Ирана запретили в стране празднование традиционного фестиваля огня - Чахаршанбе-Сури, сообщают во вторник западные СМИ.

Полиция пообещала разгонять граждан, которые все же попытаются собраться и отметить праздник, а также запретила разжигать костры и запускать фейерверки.

Чахаршанбе-Сури - древний иранский праздник огня, который отмечают до значимого для иранцев праздника прихода весны Новруза. В 2020 году он приходится на 18 марта. На Чахаршанбе-Сури иранцы разжигают костры и прыгают через них.

В Иране коронавирусом заразились около 15 тыс. человек, 853 скончались. В стране закрыты школы, отменены культурные и спортивные мероприятия.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]