В Иране из-за коронавируса запретили традиционный огненный фестиваль

Власти Ирана запретили в стране празднование традиционного фестиваля огня - Чахаршанбе-Сури, сообщают во вторник западные СМИ.

Полиция пообещала разгонять граждан, которые все же попытаются собраться и отметить праздник, а также запретила разжигать костры и запускать фейерверки.

Чахаршанбе-Сури - древний иранский праздник огня, который отмечают до значимого для иранцев праздника прихода весны Новруза. В 2020 году он приходится на 18 марта. На Чахаршанбе-Сури иранцы разжигают костры и прыгают через них.

В Иране коронавирусом заразились около 15 тыс. человек, 853 скончались. В стране закрыты школы, отменены культурные и спортивные мероприятия.