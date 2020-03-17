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СНГ 17.03.2020 15:22

Москва разобщает белорусов и россиян в борьбе с коронавирусом - МИД Белоруссии

Белоруссии и России следовало совместно бороться с эпидемией коронавируса, а не разделять их границей, заявили в белорусском МИД.

"Ситуация непростая, и с эпидемией можно эффективно бороться только совместными усилиями. Это общий вызов, повод сплотиться, подлинная проверка отношений. 75 лет назад мы вместе защищали нашу общую границу от внешней напасти. К сожалению, сегодня россиян и белорусов искусственно размещают по разные стороны", - говорится в заявлении начальника управления информации - пресс-секретаря МИД Анатолия Глаза, распространенном во вторник.

"Печально, что решения наших российских друзей в большей мере основаны на неких абстрактных пропорциях, нежели на реальных данных или интересах людей", - сказал Глаз.

Он также прокомментировал заявление российской стороны о том, что Белоруссия не борется с коронавирусом в соответствии с рекомендациями ВОЗ. "Полагаю, и в ВОЗ искренне удивятся утверждениям российской стороны о несоблюдении Беларусью их рекомендаций. С самого начала распространения эпидемии мы с ВОЗ работаем круглосуточно. И нет ни одной рекомендации, которую бы не выполняла белорусская сторона", - сказал Глаз.

Пресс-секретарь отметил, что на сегодня установлены два случая завоза на территорию Белоруссии коронавируса из Москвы. "Остальные тоже привезены извне. Белорусы же пока никому его не экспортировали. Даже не хочется фантазировать", - добавил представитель МИД.

Накануне Россия приняла решение закрыть границу с Белоруссией из-за коронавируса. В российском правительстве заявили, что делают это из-за невыполнения официальным Минском рекомендации ВОЗ по перекрытию госграниц.

В свою очередь, белорусский офис ВОЗ во вторник заявил, что меры, принимаемые Минском в борьбе с коронавирусом, соответствуют рекомендациям всемирной организации, а введение ограничений на перемещение людей и товаров в периоды чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения в большинстве случаев не является эффективной мерой.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]