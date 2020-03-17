Austrian Airlines из-за коронавируса прекращает все полеты до 28 марта

Austrian Airlines в связи с коронавирусом прекращает с 19 марта все полеты до 28 марта, сообщает пресс-служба группы компаний Lufthansa, которой принадлежит авиаперевозчик.

"Авиакомпания Austrian Airlines группы компаний Lufthansa с четверга, 19 марта, приостанавливает перевозки", - сказано в сообщении пресс-службы.

Последний самолет прилетит в Вену из Чикаго 19 марта.