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Lufthansa планирует "воздушные мосты" для доставки товаров в ФРГ

Lufthansa организовывает "воздушные мосты" для доставки товаров в ФРГ и спецрейсы для вывоза немецких граждан из-за границы, сообщил во вторник глава группы компаний Карстен Шпор.

"Кризисные штабы Lufthansa и правительства работают вместе и планируют конкретные спецрейсы для пассажиров. Параллельно формируются экипажи, их информируют о спецполетах. Для флота авиакомпании 747 (дальнемагистральные самолеты Boing, так называемые "Джамбо Джет") разрабатываются сценарии, по которым мы сможем использовать их для грузовых рейсов. Это планирование идет параллельно", - заявил Шпор таблоиду Bild.

По информации издания, в случае реализации планов такие рейсы будут использоваться только для доставки дорогостоящих товаров, так как цена доставки килограмма груза до пандемии коронавируса была в 40 раз дороже морской контейнерной доставки.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ГЕРМАНИЯ, LUFTHANSA, ТОВАРЫ, ДОСТАВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]