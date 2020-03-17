Lufthansa организовывает "воздушные мосты" для доставки товаров в ФРГ и спецрейсы для вывоза немецких граждан из-за границы, сообщил во вторник глава группы компаний Карстен Шпор.

"Кризисные штабы Lufthansa и правительства работают вместе и планируют конкретные спецрейсы для пассажиров. Параллельно формируются экипажи, их информируют о спецполетах. Для флота авиакомпании 747 (дальнемагистральные самолеты Boing, так называемые "Джамбо Джет") разрабатываются сценарии, по которым мы сможем использовать их для грузовых рейсов. Это планирование идет параллельно", - заявил Шпор таблоиду Bild.

По информации издания, в случае реализации планов такие рейсы будут использоваться только для доставки дорогостоящих товаров, так как цена доставки килограмма груза до пандемии коронавируса была в 40 раз дороже морской контейнерной доставки.