Lufthansa организовывает "воздушные мосты" для доставки товаров в ФРГ и спецрейсы для вывоза немецких граждан из-за границы, сообщил во вторник глава группы компаний Карстен Шпор.
"Кризисные штабы Lufthansa и правительства работают вместе и планируют конкретные спецрейсы для пассажиров. Параллельно формируются экипажи, их информируют о спецполетах. Для флота авиакомпании 747 (дальнемагистральные самолеты Boing, так называемые "Джамбо Джет") разрабатываются сценарии, по которым мы сможем использовать их для грузовых рейсов. Это планирование идет параллельно", - заявил Шпор таблоиду Bild.
По информации издания, в случае реализации планов такие рейсы будут использоваться только для доставки дорогостоящих товаров, так как цена доставки килограмма груза до пандемии коронавируса была в 40 раз дороже морской контейнерной доставки.
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