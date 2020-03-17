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Бизнес и законодательство 17.03.2020 15:35

Деловая активность в Китае восстанавливается, более 90% предприятий возобновили производство

Деловая активность в Китае начала восстанавливаться в марте, когда эпидемия коронавирусной инфекции COVID-19 была взята под контроль.

Более 90% предприятий в большинстве регионов страны возобновили операции, сообщил представитель Государственного комитета по реформам и развитию КНР (NDRC) Мэн Вэй.

Исключением является провинция Хубэй и некоторые другие регионы, сильнее всех пострадавшие в результате вспышки коронавируса.

По словам Мэн Вэя, в полном объеме восстановлены операции в сфере производства цветных металлов, на 90% - в фармацевтическом секторе и на 80% в стателитейной промышленности.

Кроме того, в Китае постепенно восстанавливается реализация важных железнодорожных проектов, пишет агентство "Синьхуа". Так, китайская государственная железнодорожная корпорация China State Railway сообщила о возобновлении 108 проектов, то есть 93% от общего числа строящихся объектов.

В январе-феврале текущего года экономическая активность в КНР резко упала на фоне сокращения продаж жилья, объемов строительства, розничных продаж и промышленного производства из-за коронавируса.

Несмотря на сигналы некоторого увеличения деловой активности в марте, эксперты в основном прогнозируют резкий спад в китайской экономике в первом квартале 2020 года. Это затруднит достижение Пекином долгосрочных целей экономического роста, пишет Dow Jones.

Правительство КНР планирует принять ряд мер, которые позволят смягчить последствия эпидемии коронавирусной инфекции для экономики страны, заявил во вторник еще один сотрудник NDRC Ли Хунь.

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Тэги: КИТАЙ, ЭКОНОМИКА, АКТИВНОСТЬ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]