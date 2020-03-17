Власти Азербайджана ограничивают въезд в Баку с 19 по 29 марта

Въезд в Баку, Сумгайыт и Абшеронский район Азербайджана с 19 по 29 марта будет ограничен, сообщает оперативный штаб при кабинете министров.
«В рамках мер по предотвращению распространения коронавируса covid-19, с 19 марта с 00:00 часов по местному времени будет органичен для въезда в Баку, Сумгайыт и Абшеронский район для транспортных средств и жителей других районов Азербайджана, Данные ограничения будут действительны до 29 марта», - отмечается в сообщении штаба.
Исключения будут сделаны для машин скорой помощи, аварийного восстановления, спасателей и грузовых автомобилей.
Согласно решению штаба, запрещается владельцам транспортных средств, получивших регистрацию в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе совершать пассажироперевозки из других регионов Азербайджана.
Также вводится запрет на железнодорожные перевозки из других регионов страны (за исключением поездов, курсирующих по направлению из Баку в Сумгайыт и в Абшеронском районе), приостанавливаются авиаперевозки пассажиров в Баку из регионов страны.
Вместе с этим, запрет не распространяется на торговые перевозки, транспортировки продуктов питания и других товаров повседневного потребления.
«К нарушителям специальных правил пропуска будут применяться меры правовой ответственности», - подчеркивает штаб.
Х.Насирзаде
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