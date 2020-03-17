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Социум 17.03.2020 15:36

Власти Азербайджана ограничивают въезд в Баку с 19 по 29 марта

Въезд в Баку, Сумгайыт и Абшеронский район Азербайджана с 19 по 29 марта будет ограничен, сообщает оперативный штаб при кабинете министров.

«В рамках мер по предотвращению распространения коронавируса covid-19, с 19 марта с 00:00 часов по местному времени будет органичен для въезда в Баку, Сумгайыт и Абшеронский район для транспортных средств и жителей других районов Азербайджана, Данные ограничения будут действительны до 29 марта», - отмечается в сообщении штаба.

Исключения будут сделаны для машин скорой помощи, аварийного восстановления, спасателей и грузовых автомобилей.

Согласно решению штаба, запрещается владельцам транспортных средств, получивших регистрацию в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе совершать пассажироперевозки из других регионов Азербайджана.

Также вводится запрет на железнодорожные перевозки из других регионов страны (за исключением поездов, курсирующих по направлению из Баку в Сумгайыт и в Абшеронском районе), приостанавливаются авиаперевозки пассажиров в Баку из регионов страны.

Вместе с этим, запрет не распространяется на торговые перевозки, транспортировки продуктов питания и других товаров повседневного потребления.

«К нарушителям специальных правил пропуска будут применяться меры правовой ответственности», - подчеркивает штаб.

Х.Насирзаде

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Тэги: БАКУ, ВЪЕЗД, ОГРАНИЧЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]