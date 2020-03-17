McDonald`s закрывает для посетителей залы своих ресторанов в США из-за коронавируса

Американская McDonald`s Corp., крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого обслуживания, объявила о закрытии залов ее точек в США в связи с эпидемией, вызванной коронавирусом COVID-19.

"Для соблюдения ужесточающийся предписаний по всей стране мы закрываем сидячие зоны во всех принадлежащих McDonald`s ресторанах в США", - сообщила компания в пресс-релизе в понедельник.

При этом посетители смогут приобрести еду на вынос или заказать доставку. Окна для водителей Drive-Thru также продолжат работу.

Компания призвала владельцев франшизы McDonald`s принять аналогичные меры. Как отмечает CNBC, McDonald`s Corp. принадлежит около 5% из 14 тыс. ресторанов, работающих под брендом McDonald`s в США.

В понедельник президент США Дональд Трамп призвал жителей страны избегать собраний групп более 10 человек. В минувшие выходные в США был объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за вспышки заболевания.