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Дальнее зарубежье 17.03.2020 20:27

McDonald`s закрывает для посетителей залы своих ресторанов в США из-за коронавируса

Американская McDonald`s Corp., крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого обслуживания, объявила о закрытии залов ее точек в США в связи с эпидемией, вызванной коронавирусом COVID-19.

"Для соблюдения ужесточающийся предписаний по всей стране мы закрываем сидячие зоны во всех принадлежащих McDonald`s ресторанах в США", - сообщила компания в пресс-релизе в понедельник.

При этом посетители смогут приобрести еду на вынос или заказать доставку. Окна для водителей Drive-Thru также продолжат работу.

Компания призвала владельцев франшизы McDonald`s принять аналогичные меры. Как отмечает CNBC, McDonald`s Corp. принадлежит около 5% из 14 тыс. ресторанов, работающих под брендом McDonald`s в США.

В понедельник президент США Дональд Трамп призвал жителей страны избегать собраний групп более 10 человек. В минувшие выходные в США был объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за вспышки заболевания.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]