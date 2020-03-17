Число зараженных коронавирусом в Узбекистане выросло до 11 человек

В Узбекистане выявлен еще один случай заражения коронавирусом СOVID-19, общее число инфицированных достигло 11 человек, сообщает во вторник Минздрав республики.

"Коронавирус обнаружен у гражданина Узбекистана, прибывшего из Дубая (ОАЭ)", - говорится в сообщении.

По данным Минздрава, 641 человек, контактировавших с инфицированными COVID-19, изолированы в медучреждениях и санаториях. На домашнем карантине находится 5661 человек.

Власти Узбекистана с 16 марта закрыли дошкольные, средние и высшие учебные заведения, отменены все массовые мероприятия. Также с 16 марта приостановлено авиа- и автодорожное сообщение с другими странами. При этом организуются чартерные рейсы для доставки соотечественников из других стран и транспортировки иностранных граждан.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заразились более 160 тыс. человек более чем в 150 странах.