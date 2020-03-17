В Великобритании закрывают галереи Тейт из-за коронавируса

Британская группа музеев Тейт закрывает двери для посетителей в рамках мер по борьбе против распространения коронавируса нового типа.

В группу входит знаменитая Британская галерея Тейт в Лондоне.

"Безопасность наших сотрудников и посетителей - наш главный приоритет. В соответствии с недавней рекомендацией от служб здравоохранения Англии, четыре галереи Тейт будут временно закрыты с сегодняшнего вечера до 1 мая", - сообщили в организации, управляющей музеями.

Приобретенные билеты можно вернуть или обменять на другую дату.

Речь идет о четырех галереях - Британской галереи Тейт и Современной галереи Тейт в Лондоне, а также о музее Тейт Ливерпуль и Тейт Сент-Айвс (графство Корнуолл).

Согласно последним данным, в Великобритании выявлено 1543 зараженных коронавирусом, 55 человек скончались от последствий заражения.