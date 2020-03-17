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Дальнее зарубежье 17.03.2020 21:48

В Великобритании закрывают галереи Тейт из-за коронавируса

Британская группа музеев Тейт закрывает двери для посетителей в рамках мер по борьбе против распространения коронавируса нового типа.

В группу входит знаменитая Британская галерея Тейт в Лондоне.

"Безопасность наших сотрудников и посетителей - наш главный приоритет. В соответствии с недавней рекомендацией от служб здравоохранения Англии, четыре галереи Тейт будут временно закрыты с сегодняшнего вечера до 1 мая", - сообщили в организации, управляющей музеями.

Приобретенные билеты можно вернуть или обменять на другую дату.

Речь идет о четырех галереях - Британской галереи Тейт и Современной галереи Тейт в Лондоне, а также о музее Тейт Ливерпуль и Тейт Сент-Айвс (графство Корнуолл).

Согласно последним данным, в Великобритании выявлено 1543 зараженных коронавирусом, 55 человек скончались от последствий заражения.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]