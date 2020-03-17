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СНГ 17.03.2020 21:29

По периметру Алматы на карантине будут уставлены 27 блокпостов с полицией и военными - мэр

Вокруг Алматы, закрывающегося с 19 марта на карантин по коронавирусу, будут установлены 27 блокпостов с полицией, нацгвардейцами и военными, сообщил во вторник мэр казахстанского мегаполиса Бакытжан Сагинтаев.

"Главная цель карантина в Алматы - остановить распространение инфекции. Задача прервать цепочку распространения инфекции путем ввода жесткого контроля внешнего периметра города и строгого режима карантина внутри города", - сказал Сагинтаев во вторник в своем обращении к горожанам в связи с введением карантина.

"Установка 27 блок-постов на въездах в Алматы. На блокпостах будут задействованы силы полка патрульной полиции, СОБРа, полка "Гранит", подразделения министерства обороны и Национальной гвардии", - сообщил мэр города.

По его словам, в городе запланированы масштабные противоэпидемиологические мероприятия, меры самоизоляции и домашнего карантина. Места заражения будут блокироваться, будет производиться дезинфекция улиц, тротуаров.

Планируется усиление санитарно-эпидемиологической дезинфекции в общественных местах, жилых домах, дворах, а также санитарная очистка прилегающей территории, будет ограничен въезд и выезд граждан за внешние границы Алматы.

Вместе с тем Сагинтаев сообщил, что в городе будет установлен "зеленый коридор" для ввоза в город товаров первой необходимости, продовольствия, лекарств и медицинской продукции, средств защиты и гигиены.

Кроме того, на период карантина будет приостановлена работа детских садов, непродовольственных торговых рынков, крупных торгово-развлекательных центров и торговых домов за исключением находящихся в них объектов по реализации продуктов питания и лекарственных средств.

В Казахстане с 16 марта по 15 апреля действует режим чрезвычайного положения, введенный президентом страны с целью защиты граждан от пандемии коронавируса Covid-19.

К настоящему моменту в Казахстане зафиксированы 32 подтвержденных случая заражения коронавирусом - 15 в Алматы и 17 в Нур-Султане. Эти два самых крупных города в стране с 19 марта закрывают на карантин.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]