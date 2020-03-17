Число зараженных коронавирусом в Австрии за сутки выросло на 116 человек

В Австрии число зараженных коронавирусом за сутки выросло более чем на 100 человек, сообщает министерство по социальным вопросам и здравоохранению республики.

По данным на утро вторника, в стране зафиксировано 1132 случая заболевания. Накануне министерство сообщало о 1016 случаях.

До сих пор было проведено 10278 тестов. Восемь человек поправились, три человека скончались - эта цифра не изменилась.