Мишустин доложил Путину, что россияне с понедельника смогут через интернет бесплатно получить консультацию врача

Премьер-министр Михаил Мишустин в ходе посещения президентом РФ Владимиром Путиным информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом доложил о возможности скачать бесплатное приложение для консультаций врача.

"Договорились со "Сбербанком", что с понедельника смогут все желающие бесплатно скачать приложение, которое позволит в том числе пожилым людям - в первую очередь - бесплатно воспользоваться консультацией врача. Причем "Сбербанк" оплатит эти консультации, и доктора будут общаться, говорить. Это терапевты, профессионалы, которые будут доступны", - сказал он.

После этого президенту продемонстрировали пробный вызов врача.