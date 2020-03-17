Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9003 RUR   0.0229 GBR   2.0832 TRY   0.2645

Цена на нефть

16.03   $/bbl WTI 28.70 -3.03 Brent 30.05 -3.80

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 17.03.2020 22:10

Мишустин доложил Путину, что россияне с понедельника смогут через интернет бесплатно получить консультацию врача

Премьер-министр Михаил Мишустин в ходе посещения президентом РФ Владимиром Путиным информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом доложил о возможности скачать бесплатное приложение для консультаций врача.

"Договорились со "Сбербанком", что с понедельника смогут все желающие бесплатно скачать приложение, которое позволит в том числе пожилым людям - в первую очередь - бесплатно воспользоваться консультацией врача. Причем "Сбербанк" оплатит эти консультации, и доктора будут общаться, говорить. Это терапевты, профессионалы, которые будут доступны", - сказал он.

После этого президенту продемонстрировали пробный вызов врача.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ИНТЕРНЕТ, ВРАЧ, КОНСУЛЬТАЦИИ


Похожие новости


В России предлагают ввести административную ответственность за оскорбления полицейских в интернете FaceApp за 10 дней ажиотажа заработал более $1 млн - СМИ Патрушев призывает страны-члены ОДКБ активизировать борьбу с деятельностью ИГ в интернете Интернет-продажи пива и вина в РФ могут разрешить с 2019г Путин считает, что организаторы "групп смерти" в интернете фактически являются убийцами Закон о блокировке копий пиратских интернет-сайтов принят Думой

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]