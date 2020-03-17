Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9003 RUR   0.0229 GBR   2.0832 TRY   0.2645

Цена на нефть

16.03   $/bbl WTI 28.70 -3.03 Brent 30.05 -3.80

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 17.03.2020 15:51

В Днепре ввели карантин, прекращает работу метрополитен

В украинском Днепре городская комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям приняла решение о временном приостановлении с 18 марта работы ресторанов, кафе, развлекательных и фитнес-центров, учреждений культуры, сообщает пресс-служба горсовета.

"Такие меры помогут горожанам уберечься от возможного заболевания коронавирусом. Кроме этого, массовые мероприятия, которые предусматривают собрание более 10 человек, перенесут или отменят. Ограничения вступают в силу после полуночи и будут действовать до конца общегосударственного карантина, введенного правительством по всей Украине", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все поликлиники, больницы, магазины, которые продают продукты питания и товары личной гигиены, а также зоомагазины, аптеки, АЗС и станции технического обслуживания, продолжат работать. Сотрудники таких учреждений должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты.

"Также с сегодняшнего дня с 15:00 Днепровский метрополитен прекратит работу до конца карантинного режима в стране. Остальной транспорт будет работать без изменений", - добавили в горсовете.

Подчеркивается, что за выполнением ограничительных мер будут следить правоохранители.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]