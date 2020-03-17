В Днепре ввели карантин, прекращает работу метрополитен

В украинском Днепре городская комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям приняла решение о временном приостановлении с 18 марта работы ресторанов, кафе, развлекательных и фитнес-центров, учреждений культуры, сообщает пресс-служба горсовета.
"Такие меры помогут горожанам уберечься от возможного заболевания коронавирусом. Кроме этого, массовые мероприятия, которые предусматривают собрание более 10 человек, перенесут или отменят. Ограничения вступают в силу после полуночи и будут действовать до конца общегосударственного карантина, введенного правительством по всей Украине", - говорится в сообщении.
Отмечается, что все поликлиники, больницы, магазины, которые продают продукты питания и товары личной гигиены, а также зоомагазины, аптеки, АЗС и станции технического обслуживания, продолжат работать. Сотрудники таких учреждений должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты.
"Также с сегодняшнего дня с 15:00 Днепровский метрополитен прекратит работу до конца карантинного режима в стране. Остальной транспорт будет работать без изменений", - добавили в горсовете.
Подчеркивается, что за выполнением ограничительных мер будут следить правоохранители.
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