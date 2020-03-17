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СНГ 17.03.2020 15:54

Генпрокурором Украины стала Ирина Венедиктова

Президент Украины Владимир Зеленский своими указами назначил генеральным прокурором Ирину Венедиктову, уволив ее с должности и.о. директора Государственного бюро расследований.

Соответствующие указы обнародованы во вторник на сайте Офиса глав государства.

"Освободить Венедиктову Ирину Валентиновну от временного исполнения обязанностей директора Государственного бюро расследований", - говорится в тексте указа №89.

В указе № 90 значится: "Назначить Венедиктову... генеральным прокурором".

Утром во вторник, 17 марта, Верховная Рада дала согласие на назначение генеральным прокурором Ирины Венедиктовой. За такое решение на внеочередном пленарном заседании во вторник утром проголосовали 269 народных депутатов.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, ГЕНПРОКУРАТУРА, НАЗНАЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]