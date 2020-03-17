Турция эвакуирует более 3,6 тыс. своих граждан из Европы

Власти Турции отправят специальные авиарейсы за своими гражданами, ожидающими эвакуации из стран Европы, сообщают турецкие СМИ.
Всего в девяти европейских странах в настоящее время находится свыше 3,6 тыс. граждан Турции, поскольку ранее эта страна отменила перелеты в 20 международных направлений из-за вспышки коронавируса в мире.
Турецких граждан эвакуирует авиакомпания Turkish Airlines, затем их отправят на карантин на 14 суток в Стамбуле или в Коджаэли.
Президент Азербайджана поручил создать механизм оценки деятельности региональных руководителей
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок – Минобороны
Премьер Азербайджана запретил чиновникам зарубежные командировки
Boeing обсуждает меры финансовой поддержки компании с Конгрессом и Белым домом - WSJ
Деловая активность в Китае восстанавливается, более 90% предприятий возобновили производство
Austrian Airlines из-за коронавируса прекращает все полеты до 28 марта
Собянин пообещал Путину за месяц построить госпиталь на 600 коек для борьбы с коронавирусом
Власти Азербайджана ограничивают въезд в Баку с 19 по 29 марта
Президент Алиев распорядился выделить 1,61 млн манатов для бурения 23 субартезианских скважин в Бардинском районе
Президент Алиев распорядился выделить 840 тыс. манатов для бурения 12 субартезианских колодцев в Джалилабадском районе
SOCAR получит $6,4 млн на работы по газификации в ряде районах
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
Анар Гасанов: «AccessBank сохраняет статус лидера по микрофинансированию бизнеса»
За последний год пользование интернетом среди абонентов Nar возросло на 65%
Caspian European Club организовал TRANSPORT B2B FORUM BAKU
ГТК и Caspian European Club провели очередное заседание рабочей группы
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог