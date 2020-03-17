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Регион 17.03.2020 16:07

Турция эвакуирует более 3,6 тыс. своих граждан из Европы

Власти Турции отправят специальные авиарейсы за своими гражданами, ожидающими эвакуации из стран Европы, сообщают турецкие СМИ.

Всего в девяти европейских странах в настоящее время находится свыше 3,6 тыс. граждан Турции, поскольку ранее эта страна отменила перелеты в 20 международных направлений из-за вспышки коронавируса в мире.

Турецких граждан эвакуирует авиакомпания Turkish Airlines, затем их отправят на карантин на 14 суток в Стамбуле или в Коджаэли.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ТУРЦИЯ, ЕВРОПА, ГРАЖДАНЕ, ЭВАКУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]