Турция эвакуирует более 3,6 тыс. своих граждан из Европы

Власти Турции отправят специальные авиарейсы за своими гражданами, ожидающими эвакуации из стран Европы, сообщают турецкие СМИ.

Всего в девяти европейских странах в настоящее время находится свыше 3,6 тыс. граждан Турции, поскольку ранее эта страна отменила перелеты в 20 международных направлений из-за вспышки коронавируса в мире.

Турецких граждан эвакуирует авиакомпания Turkish Airlines, затем их отправят на карантин на 14 суток в Стамбуле или в Коджаэли.