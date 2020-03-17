Boeing обсуждает меры финансовой поддержки компании с Конгрессом и Белым домом - WSJ

Руководство Boeing обсуждало с представителями Конгресса США и Белого дома вопрос о выделении финансовой помощи авиастроительному концерну и его поставщикам, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источник в Boeing.

Этот вопрос обсуждался в рамках переговоров о более широком пакете мер поддержки авиационной отрасли страны, несущей огромные убытки в результате пандемии, связанной с распространением коронавируса, сообщил источник.

"Мы сможем поставить авиационный сектор на ноги гораздо быстрее, если получим помощь", - сказал он.

Ранее сообщалось, что американские авиакомпании ведут переговоры с правительством США о мерах финансовой поддержки, совокупный объем которых может составить до $50 млрд - это более чем в три раза превышает объем помощи, полученной сектором после террористических атак в США 11 сентября 2001 года.

Акции Boeing прибавляют в цене 2,3% в ходе предварительных торгов во вторник. Их стоимость упала на 66% за последние 12 месяцев.