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Транспорт и связь 17.03.2020 16:08

Boeing обсуждает меры финансовой поддержки компании с Конгрессом и Белым домом - WSJ

Руководство Boeing обсуждало с представителями Конгресса США и Белого дома вопрос о выделении финансовой помощи авиастроительному концерну и его поставщикам, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источник в Boeing.

Этот вопрос обсуждался в рамках переговоров о более широком пакете мер поддержки авиационной отрасли страны, несущей огромные убытки в результате пандемии, связанной с распространением коронавируса, сообщил источник.

"Мы сможем поставить авиационный сектор на ноги гораздо быстрее, если получим помощь", - сказал он.

Ранее сообщалось, что американские авиакомпании ведут переговоры с правительством США о мерах финансовой поддержки, совокупный объем которых может составить до $50 млрд - это более чем в три раза превышает объем помощи, полученной сектором после террористических атак в США 11 сентября 2001 года.

Акции Boeing прибавляют в цене 2,3% в ходе предварительных торгов во вторник. Их стоимость упала на 66% за последние 12 месяцев.

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Тэги: США, BOEING, ПОМОЩЬ, ОБРАЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]