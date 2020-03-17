ЕС смягчает правила государственной поддержки частных предприятий

Еврокомиссия предложила в связи с пандемией коронавируса временно смягчить действующие в Евросоюзе строгие правила предоставления государственной помощи частным предприятиям.
Как сообщается в коммюнике ЕК, распространенном во вторник, государствам-членам союза для консультаций направлен проект предложения о временной структуре государственной поддержки экономики в контексте вспышки Covid-19.
"Наша цель - создать новую временную структуру в ближайшие дни", - заявила, комментируя это предложение, исполнительный зампред ЕК Маргрет Вестагер, которая отвечает за соблюдение принципов конкуренции.
"Для сравнения, во время финансового кризиса потребовалось три недели от начала внутренней консультации по новой структуре до ее принятия. Сегодня мы можем действовать даже быстрее, чем в ответ на финансовый кризис десяток лет назад, потому что мы опираемся на опыт, полученный в 2009 году", - рассказала она.
Предлагаемая новая временная структура предусматривает четыре вида помощи: прямые гранты и избирательные налоговые льготы; государственные гарантии для займов, взятых компаниями у банков; субсидированные государственные займы компаниям и гарантии для банков, которые оказывают поддержку реальному сектору экономики.
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