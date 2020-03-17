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Дальнее зарубежье 17.03.2020 19:27

Во Франции 100 тыс. полицейских и жандармов будут проверять соблюдение режима изоляции

Около 100 тыс. сотрудников полиции и жандармерии во Франции будут следить за соблюдением жителями режима изоляции, который начал действовать во вторник с полудня из-за коронавируса.

"Их задача - проверять, что каждый человек, выходящий на улицу, имеет при себе справку (разрешающую такие передвижения - ИФ). Проверки будут проводиться как в фиксированных точках, так и в случайно выбранных местах, а также - в транспорте", - пояснил министр, слова которого приводят французские СМИ.

По словам Кастанера, подобные меры - "одним из самых строгих в Европе".

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон в понедельник в обращении к народу заявил о введении в стране карантинных мер, аналогичных тем, к которым ранее прибегли власти Италии.

По его словам, Франция минимум на две недели уходит в почти тотальную изоляцию. Президент заявил о необходимости исключить любые контакты, в частности общественные мероприятия и даже семейные торжества.

При этом у жителей страны по-прежнему есть возможность выходить из дома. Однако каждый раз они должны будут сами заполнять специальный короткий формуляр. С ним можно ознакомиться на сайте МВД Франции.

В документе нужно указать имя, фамилию, адрес. А также - выбрать одну из причин, по которым власти разрешают выходить из дома. Жителям разрешается ходить за покупками продуктов, лекарств, товаров первой необходимости. Также они имеют право самостоятельно добираться до медучреждений. Выходить их дома можно и в случае, когда нужно срочно помочь родственникам, пожилым людям, детям. Еще одна уважительная причина - поездка на работу и, соответственно, с работы - домой. Наконец, во Франции разрешается выйти из дома, чтобы немного прогуляться, выгулять домашних животных. Разрешены и занятия спортом на улице, при условии, что речь не идет о коллективных мероприятиях.

Власти призывают людей, подписывающих такие формуляры, не лгать и выходить на улицу только по уважительным причинам.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ПОЛИЦИЯ, ИЗОЛЯЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]