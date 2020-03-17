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Дальнее зарубежье 17.03.2020 21:01

ЕС продолжает финансировать инфраструктурные проекты, несмотря на коронавирус

Европейская комиссия утвердила во вторник инвестиционный пакет на более чем 1,4 млрд евро из бюджета ЕС в 14 крупных инфраструктурных проектов в Хорватии, Чехии, Венгрии, Польше, Португалии, Румынии и Испании.

Проекты охватывают несколько ключевых областей, таких как окружающая среда, здравоохранение, транспорт и энергетика.

"В такие трудные для нашего континента времена крайне важно, чтобы политика сплоченности продолжала играть свою роль в поддержке экономики на благо наших граждан", - заявила в этой связи комиссар ЕС по вопросам сплоченности и реформ Элиза Феррейра.

"Сегодняшнее принятие крупных проектов, - отметила она, - показывает, что финансирование ЕС, и политика сплоченности в частности, обеспечивает конкретные результаты, помогая регионам и городам становиться более безопасным, чистым и более комфортным местом для людей и бизнеса. Многие из утвержденных проектов также помогают в достижении целей Европейского зеленого курса".

Инвестиции будут направлены в проекты улучшения железнодорожной сети Хорватии, повышения надежности и эффективности энергоснабжения в Чехии, противопаводковой безопасности устойчивого управления водными ресурсами в Венгрии, развития чистой энергетики и улучшения транспортных услуг в Польше, модернизации общественного транспорта в Португалии, обеспечения доступа к чистой воде и улучшения здравоохранения в Румынии.

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Тэги: ЕС, СТРАНЫ, ИНФРАСТРУКТУРА, ФИНАНСИРОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]