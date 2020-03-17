ЕС продолжает финансировать инфраструктурные проекты, несмотря на коронавирус

Европейская комиссия утвердила во вторник инвестиционный пакет на более чем 1,4 млрд евро из бюджета ЕС в 14 крупных инфраструктурных проектов в Хорватии, Чехии, Венгрии, Польше, Португалии, Румынии и Испании.
Проекты охватывают несколько ключевых областей, таких как окружающая среда, здравоохранение, транспорт и энергетика.
"В такие трудные для нашего континента времена крайне важно, чтобы политика сплоченности продолжала играть свою роль в поддержке экономики на благо наших граждан", - заявила в этой связи комиссар ЕС по вопросам сплоченности и реформ Элиза Феррейра.
"Сегодняшнее принятие крупных проектов, - отметила она, - показывает, что финансирование ЕС, и политика сплоченности в частности, обеспечивает конкретные результаты, помогая регионам и городам становиться более безопасным, чистым и более комфортным местом для людей и бизнеса. Многие из утвержденных проектов также помогают в достижении целей Европейского зеленого курса".
Инвестиции будут направлены в проекты улучшения железнодорожной сети Хорватии, повышения надежности и эффективности энергоснабжения в Чехии, противопаводковой безопасности устойчивого управления водными ресурсами в Венгрии, развития чистой энергетики и улучшения транспортных услуг в Польше, модернизации общественного транспорта в Португалии, обеспечения доступа к чистой воде и улучшения здравоохранения в Румынии.
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