Еще восемь случаев коронавируса выявили в Армении

Число подтвержденных случаев коронавируса в Армении выросло до 72, сообщает Минздрав республики во вторник.

"Выявлено еще восемь случаев коронавируса. В настоящее время число подтвержденных случаев коронавируса составляет 72", - сообщили в ведомстве.