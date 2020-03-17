Власти Азербайджана подготовят пакет предложений по поддержке бизнеса, пострадавшего от коронавируса

Правительство Азербайджана в течение недели подготовит пакет предложений с целью поддержки бизнеса, пострадавшего от коронавируса.

Во вторник под председательством премьер-министра Али Асадова состоялось совещание по экономическим вопросам, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в кабмине.

«На заседании обсуждалось негативное влияние коронавируса covid-19 на экономику Азербайджана и меры по поддержке бизнес-структур. По итогам обсуждений правительству поручено в течение одной недели подготовить пакет предложений по сведению к минимуму потерь бизнеса в связи с ограничительными мерами, действующими в сферах торговли, общепита и транспорта, а также по формам господдержки бизнеса», - подчеркнули в кабмине.

А.Азизов