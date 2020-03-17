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Бизнес и законодательство 17.03.2020 18:41

Власти Азербайджана подготовят пакет предложений по поддержке бизнеса, пострадавшего от коронавируса

Правительство Азербайджана в течение недели подготовит пакет предложений с целью поддержки бизнеса, пострадавшего от коронавируса.

Во вторник под председательством премьер-министра Али Асадова состоялось совещание по экономическим вопросам, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в кабмине.

«На заседании обсуждалось негативное влияние коронавируса covid-19 на экономику Азербайджана и меры по поддержке бизнес-структур. По итогам обсуждений правительству поручено в течение одной недели подготовить пакет предложений по сведению к минимуму потерь бизнеса в связи с ограничительными мерами, действующими в сферах торговли, общепита и транспорта, а также по формам господдержки бизнеса», - подчеркнули в кабмине.

А.Азизов

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Тэги: БИЗНЕС, ПОДДЕРЖКА, ПРЕДЛОЖЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]