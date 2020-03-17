S&P прогнозирует глобальную рецессию в 2020 году

Эксперты международного рейтингового агентства S&P Global Ratings прогнозируют глобальную рецессию в 2020 году, отмечая негативные последствия распространения коронавируса для мировой экономики.
"Первоначальные данные из Китая позволяют предположить, что экономике КНР нанесен более серьезный удар, чем предполагалось ранее, хотя уже есть предварительные сигналы стабилизации", - говорит главный экономист S&P Global Ratings Пол Грюнвальд.
"Европа и США идут по тому же пути: усиливающиеся ограничения личных контактов предвещают падение спроса, которое приведет к резкому сокращению экономической активности во втором квартале прежде, чем ситуация начнут улучшаться позднее в этом году", - отмечает эксперт.
В обзоре S&P, опубликованном во вторник, говорится, что с момента публикации предыдущего прогноза (3 марта) темпы распространения коронавируса усилились, и негативные последствия для экономики стали видны более отчетливо. Статданные по экономике Китая за январь и февраль оказались гораздо более слабыми, чем ожидалось.
"Распространение коронавирусной инфекции COVID-19, которое Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила пандемией, кажется, стабилизируется в Азии. Однако растущие ограничения персональных контактов в Европе и США вызывают резкие колебания на рынках, поскольку стремление инвесторов уйти от рисков увеличивается, в то время как прогнозы для деловой активности, прибылей и кредитоспособности компаний резко ухудшаются", - говорится в обзоре.
Эксперты агентства учитывают стимулирующие меры, принятые ведущими мировыми центробанками, а также бюджетные стимулы. При этом, они ожидают, что государства будут наращивать поддержку групп, наиболее серьезно пострадавших в результате пандемии.
"Мы продолжим следить за ситуацией и давать обновленные прогнозы по необходимости", - отмечают в S&P.
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