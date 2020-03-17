Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9003 RUR   0.0229 GBR   2.0832 TRY   0.2645

Цена на нефть

16.03   $/bbl WTI 28.70 -3.03 Brent 30.05 -3.80

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 17.03.2020 18:58

Еще 432 человека заболели коронавирусом в Нью-Йорке

Количество случаев заболевания коронавирусом в штате Нью-Йорк за сутки возросло на 432, общее число заболевших приближается к 1,4 тыс, сообщил губернатор Эндрю Куомо во вторник на пресс-конференции.

По данным Куомо, в настоящий момент в штате Нью-Йорк насчитывается 1374 заболевших, из них 644 человека - из города Нью-Йорк и 380 - из округа Уэстчестер, где находится карантинная зона.

Губернатор отметил, что 12 человек, зараженных вирусом, скончались.

По его словам, 264 человека (19% от общего числа заболевших) временно госпитализированы.

Куомо подчеркнул, что Нью-Йорк является штатом с самыми высокими в США показателями заражения коронавирусом. На втором месте находится штат Вашингтон (904 заболевших), на третьем - Калифорния (583 человека).

"Говорят о том, что в городе Нью-Йорк будет введен повсеместный карантин - это неправда. У нас нет абсолютно никакого интереса - и никаких планов - сажать на карантин какой-либо из городов", - отметил Куомо в ходе пресс-конференции.

При этом он подчеркнул, что "возможно нам придется более радикально подойти к закрытию заведений"

По словам губернатора, вероятно, придется "продолжить закрывать учреждения, в том числе компании".

"Мы должны снизить скорость распространения (вируса-ИФ)", - заключил Куомо.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: НЬЮ/ЙОРК, КОРОНАВИРУС, СИТУАЦИЯ


Похожие новости


В штате Нью-Йорк объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса В штате Нью-Йорк зафиксированы 11 новых случаев заражением COVID-19

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]