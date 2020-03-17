Еще 432 человека заболели коронавирусом в Нью-Йорке

Количество случаев заболевания коронавирусом в штате Нью-Йорк за сутки возросло на 432, общее число заболевших приближается к 1,4 тыс, сообщил губернатор Эндрю Куомо во вторник на пресс-конференции.
По данным Куомо, в настоящий момент в штате Нью-Йорк насчитывается 1374 заболевших, из них 644 человека - из города Нью-Йорк и 380 - из округа Уэстчестер, где находится карантинная зона.
Губернатор отметил, что 12 человек, зараженных вирусом, скончались.
По его словам, 264 человека (19% от общего числа заболевших) временно госпитализированы.
Куомо подчеркнул, что Нью-Йорк является штатом с самыми высокими в США показателями заражения коронавирусом. На втором месте находится штат Вашингтон (904 заболевших), на третьем - Калифорния (583 человека).
"Говорят о том, что в городе Нью-Йорк будет введен повсеместный карантин - это неправда. У нас нет абсолютно никакого интереса - и никаких планов - сажать на карантин какой-либо из городов", - отметил Куомо в ходе пресс-конференции.
При этом он подчеркнул, что "возможно нам придется более радикально подойти к закрытию заведений"
По словам губернатора, вероятно, придется "продолжить закрывать учреждения, в том числе компании".
"Мы должны снизить скорость распространения (вируса-ИФ)", - заключил Куомо.
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