ФРС запускает кредитный механизм для поддержки рынка коммерческих бумаг в условиях коронавируса

Федеральная резервная система (ФРС) запускает кредитный механизм для поддержки рынка краткосрочного коммерческого долга, рассчитывая предотвратить, таким образом, усиление проблем с финансированием компаний в условиях распространения коронавируса.

Похожий механизм Федрезерв использовал в период финансового кризиса 2008 года.

"Рынок коммерческих бумаг находится под серьезным давлением в последние дни, поскольку как бизнес, так и домовладельцы сталкиваются с растущей неопределенностью в свете пандемии", - говорится в заявлении, распространенном советом управляющих ФРС.

"Устраняя значительную часть риска, что эмитенты не смогут расплатиться с инвесторами, за счет возобновления кредита при наступлении срока погашения коммерческих бумаг, этот механизм должен подтолкнуть инвесторов к вложениям в рынок", - отмечается в заявлении.

Федрезерв не имеет возможности напрямую давать займы домовладельцам и бизнесу, однако может задействовать свои полномочия для создания кредитных механизмов, которые, в свою очередь, будут поддерживать кредитование.

ФРС планирует использовать $10 млрд из собственного фонда валютной стабилизации (Exchange Stabilization Fund), чтобы защитить себя от потерь по кредитам в рамках нового механизма.