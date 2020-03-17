ФРС запускает кредитный механизм для поддержки рынка коммерческих бумаг в условиях коронавируса

Федеральная резервная система (ФРС) запускает кредитный механизм для поддержки рынка краткосрочного коммерческого долга, рассчитывая предотвратить, таким образом, усиление проблем с финансированием компаний в условиях распространения коронавируса.
Похожий механизм Федрезерв использовал в период финансового кризиса 2008 года.
"Рынок коммерческих бумаг находится под серьезным давлением в последние дни, поскольку как бизнес, так и домовладельцы сталкиваются с растущей неопределенностью в свете пандемии", - говорится в заявлении, распространенном советом управляющих ФРС.
"Устраняя значительную часть риска, что эмитенты не смогут расплатиться с инвесторами, за счет возобновления кредита при наступлении срока погашения коммерческих бумаг, этот механизм должен подтолкнуть инвесторов к вложениям в рынок", - отмечается в заявлении.
Федрезерв не имеет возможности напрямую давать займы домовладельцам и бизнесу, однако может задействовать свои полномочия для создания кредитных механизмов, которые, в свою очередь, будут поддерживать кредитование.
ФРС планирует использовать $10 млрд из собственного фонда валютной стабилизации (Exchange Stabilization Fund), чтобы защитить себя от потерь по кредитам в рамках нового механизма.
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