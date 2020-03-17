В Великобритании уже может быть 55 тыс. зараженных коронавирусом - советник правительства

Расчеты экспертов показывают, что в Великобритании коронавирусом COVID-2019 уже могли заразиться до 55 тыс. человек, заявил во вторник британским депутатам советник правительства по науке Патрик Вэллэнс.
При этом, напоминают британские СМИ, число подтвержденных случаев заболевания в Великобритании достигло 1950 - рост на 407 случаев за 24 часа.
В свою очередь Вэллэнс назвал оценку предположительно инфицированных в 55 тыс. человек "примерной и адекватной".
Кроме того, советник высказал точку зрения относительно возможного числа жертв коронавируса в стране.
"Если мы сможем удержать (число жертв - ИФ) на отметке в 20 тыс. и ниже, это будет хороший результат. Но он все равно ужасен", - сказал он.
Ранее в Великобритании были зафиксированы 55 случаев летального исхода от коронавируса.
На прошлой неделе канцлер ФРГ Ангела Меркель предположила, что по данным экспертов, в условиях отсутствия вакцинации и должного лечения коронавирусом "могут заразиться 60-70% населения", и более подверженными заражению являются люди с уже существующими проблемами со здоровьем, а также пожилые.
Позднее министр образования Франции Жан-Мишель Бланке призывал спокойно относиться к тому, что число инфицированных коронавирусом, не представляющим серьёзной опасности для большинства людей, будет продолжать расти.
"В конце концов, в общей сложности, 50-70% населения заразится, и именно это положит конец данной угрозе, так как у большинства людей выработается иммунитет. В итоге вирус исчезнет", - сказал Бланке.
Посольство Франции в Азербайджане приостановило выдачу виз - посол
Президент Азербайджана утвердил новый состав МПК с Москвой
Президент Азербайджана поручил создать механизм оценки деятельности региональных руководителей
ФРС запускает кредитный механизм для поддержки рынка коммерческих бумаг в условиях коронавируса
Цены на нефть меняются разнонаправленно, Brent торгуется у $30 за баррель
Российские туристы застряли в Европе, особенно тяжелая ситуация в Чехии - РСТ
МОК пока не намерен отменять Олимпиаду в Токио
Черногория продолжает оставаться единственной страной Европы без коронавируса
Президент Алиев распорядился выделить 1,61 млн манатов для бурения 23 субартезианских скважин в Бардинском районе
Президент Алиев распорядился выделить 840 тыс. манатов для бурения 12 субартезианских колодцев в Джалилабадском районе
SOCAR получит $6,4 млн на работы по газификации в ряде районах
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
Анар Гасанов: «AccessBank сохраняет статус лидера по микрофинансированию бизнеса»
Состоялась встреча председателя правления банка ВТБ (Азербайджан) с Торговым представителем РФ в Азербайджане
За последний год пользование интернетом среди абонентов Nar возросло на 65%
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог