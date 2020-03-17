В Великобритании уже может быть 55 тыс. зараженных коронавирусом - советник правительства

Расчеты экспертов показывают, что в Великобритании коронавирусом COVID-2019 уже могли заразиться до 55 тыс. человек, заявил во вторник британским депутатам советник правительства по науке Патрик Вэллэнс.

При этом, напоминают британские СМИ, число подтвержденных случаев заболевания в Великобритании достигло 1950 - рост на 407 случаев за 24 часа.

В свою очередь Вэллэнс назвал оценку предположительно инфицированных в 55 тыс. человек "примерной и адекватной".

Кроме того, советник высказал точку зрения относительно возможного числа жертв коронавируса в стране.

"Если мы сможем удержать (число жертв - ИФ) на отметке в 20 тыс. и ниже, это будет хороший результат. Но он все равно ужасен", - сказал он.

Ранее в Великобритании были зафиксированы 55 случаев летального исхода от коронавируса.

На прошлой неделе канцлер ФРГ Ангела Меркель предположила, что по данным экспертов, в условиях отсутствия вакцинации и должного лечения коронавирусом "могут заразиться 60-70% населения", и более подверженными заражению являются люди с уже существующими проблемами со здоровьем, а также пожилые.

Позднее министр образования Франции Жан-Мишель Бланке призывал спокойно относиться к тому, что число инфицированных коронавирусом, не представляющим серьёзной опасности для большинства людей, будет продолжать расти.

"В конце концов, в общей сложности, 50-70% населения заразится, и именно это положит конец данной угрозе, так как у большинства людей выработается иммунитет. В итоге вирус исчезнет", - сказал Бланке.