Посольство Франции в Азербайджане приостановило выдачу виз - посол

Посольство Франции в Азербайджане приостановило прием визовых обращений.

«Дорогие, азербайджанские друзья! Согласно инструкции из Парижа, временно приостановлена выдача виз, как на местном, так и на глобальном уровне. Надеемся увидеть вас во Франции после кризиса COVID-19», - написал посол Франции в Азербайджане Закари Гросс в Twitter.

А.Азизов