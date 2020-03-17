Посольство Франции в Азербайджане приостановило выдачу виз - посол

Посольство Франции в Азербайджане приостановило прием визовых обращений.
«Дорогие, азербайджанские друзья! Согласно инструкции из Парижа, временно приостановлена выдача виз, как на местном, так и на глобальном уровне. Надеемся увидеть вас во Франции после кризиса COVID-19», - написал посол Франции в Азербайджане Закари Гросс в Twitter.
А.Азизов
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