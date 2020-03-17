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Внешняя политика 17.03.2020 19:55

Посольство Франции в Азербайджане приостановило выдачу виз - посол

Посольство Франции в Азербайджане приостановило прием визовых обращений.

«Дорогие, азербайджанские друзья! Согласно инструкции из Парижа, временно приостановлена выдача виз, как на местном, так и на глобальном уровне. Надеемся увидеть вас во Франции после кризиса COVID-19», - написал посол Франции в Азербайджане Закари Гросс в Twitter.

А.Азизов

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ФРАНЦИЯ, ВИЗЫ, ВЫДАЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]