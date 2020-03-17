Граждане Азербайджана, вернувшиеся из Италии, Турции и Венгрии будут помещены на карантин - премьер

Граждане Азербайджана, вернувшиеся на родину из Италии, Турции и Венгрии и др. стран, будут помещены на карантин, сообщает оперативный штаб при кабинете министров.
«17 марта под председательством премьер-министра Али Асадова состоялось заседание, на котором обсуждалась ситуация с коронавирусом и возможные варианты развития событий. Премьер отметил, что граждане, вернувшиеся в Азербайджан из Турции, Италии, Венгрии и др. стран будут помещены на карантин», - подчеркивается в сообщении.
На заседании было подчеркнуто, что 18 марта в 00:00 будут временно приостановлены взаимные визиты граждан Азербайджана и РФ.
«Для лиц, которые хотят вернуться в Азербайджан, будут организованы чартерные рейсы из любой страны», - подчеркивается в сообщении.
До сих пор общее число зараженных коронавирусом в Азербайджане составило 28. Из них 7 человек после лечения были выписаны домой, одна женщина - умерла.
Таким образом, в больницах под наблюдением врачей лечение от коронавируса COVID-19 проходят 20 человек.
А.Азизов
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