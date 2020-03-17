Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9003 RUR   0.0229 GBR   2.0832 TRY   0.2645

Цена на нефть

16.03   $/bbl WTI 28.70 -3.03 Brent 30.05 -3.80

Погода в Баку

  ночь день

Здравоохранение 17.03.2020 20:24

Граждане Азербайджана, вернувшиеся из Италии, Турции и Венгрии будут помещены на карантин - премьер

Граждане Азербайджана, вернувшиеся на родину из Италии, Турции и Венгрии и др. стран, будут помещены на карантин, сообщает оперативный штаб при кабинете министров.

«17 марта под председательством премьер-министра Али Асадова состоялось заседание, на котором обсуждалась ситуация с коронавирусом и возможные варианты развития событий. Премьер отметил, что граждане, вернувшиеся в Азербайджан из Турции, Италии, Венгрии и др. стран будут помещены на карантин», - подчеркивается в сообщении.

На заседании было подчеркнуто, что 18 марта в 00:00 будут временно приостановлены взаимные визиты граждан Азербайджана и РФ.

«Для лиц, которые хотят вернуться в Азербайджан, будут организованы чартерные рейсы из любой страны», - подчеркивается в сообщении.

До сих пор общее число зараженных коронавирусом в Азербайджане составило 28. Из них 7 человек после лечения были выписаны домой, одна женщина - умерла.

Таким образом, в больницах под наблюдением врачей лечение от коронавируса COVID-19 проходят 20 человек.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГРАЖДАНЕ, КАРАНТИН

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]