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Религия 17.03.2020 20:48

В Саудовской Аравии из-за угрозы коронавируса приостановили моления в большинстве мечетей

Власти Саудовской Аравии с целью сдержать распространение коронавируса приняли решение пока не проводить пятничные и другие молитвы в мечетях по всему королевству, сообщает во вторник телеканал "Аль-Арабийя".

Моления вне собственного дома будут разрешены лишь в Мечети Аль-Харам в Мекке и мечети Аль-Масджид ан-Набави в Медине.

"Все знают, что эта пандемия (коронавируса - ИФ) требует предпринять все меры предосторожности, в том числе, не позволять каких-либо форм массовых собраний, без исключений", - заявил генеральный секретарь Всемирной исламской лиги Мухаммед аль-Исса.

По данным "Аль-Арабийи", решение приостановить массовые моления было принято после переговоров Минздрава королевства и старшего Совета улемов - верховной религиозной организации Саудовской Аравии, которая дает советы королю по вопросам веры.

Телеканал напоминает, что в Саудовской Аравии выявлены 133 случая коронавируса.

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Тэги: САУДАРАВИЯ, МЕЧЕТИ, МОЛЕНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]