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Здравоохранение 17.03.2020 21:08

В Азербайджане число зараженных коронавирусом увеличилось до 34

Еще у шести граждан Азербайджана, обнаружен коронавирус COVID-19, сообщает оперативный штаб при Кабмине.

"В настоящее время они помещены в больницы со специальным режимом. Состояние больных оценивается как нормальное, проводятся соответствующие мероприятия по их лечению", - отмечается в сообщении.

Таким образом, общее число зараженных в Азербайджане составило 34.

«Из них 27 человек находятся в настоящее время на лечении», - подчеркивает штаб.

А.Азизов

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Тэги: ШТАБ, КОРОНАВИРУС, ОБНАРУЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]