В Азербайджане число зараженных коронавирусом увеличилось до 34

Еще у шести граждан Азербайджана, обнаружен коронавирус COVID-19, сообщает оперативный штаб при Кабмине.

"В настоящее время они помещены в больницы со специальным режимом. Состояние больных оценивается как нормальное, проводятся соответствующие мероприятия по их лечению", - отмечается в сообщении.

Таким образом, общее число зараженных в Азербайджане составило 34.

«Из них 27 человек находятся в настоящее время на лечении», - подчеркивает штаб.

А.Азизов