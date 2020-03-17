США ввели отсрочку по налоговым выплатам для частных лиц и бизнеса на сумму $300 млрд

Власти США объявили об отсрочке по налоговым выплатам для миллионов американцев, пойдя на беспрецедентный шаг, чтобы поддержать граждан в условиях кризиса, связанного с распространением коронавируса.
Обычно срок уплаты налогов в США истекает 15 апреля, однако в этом году власти дадут американцам отсрочку на 90 дней без штрафных санкций, заявил во вторник министр финансов США Стивен Мнучин.
Налоговые каникулы коснутся дохода частных лиц на сумму до $1 млн и дохода компаний на сумму до $10 млн, сообщил Мнучин.
Решение отложить срок уплаты налогов было принято властями США для того, чтобы сохранить гражданам и бизнесу финансовую подушку и помочь им справиться с резким спадом экономической активности из-за коронавируса, пишет MarketWatch.
По словам Мнучина, такой шаг обеспечит гражданам в общей сложности сотни миллиардов долларов временной ликвидности.
"Мы намерены использовать все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты, - сказал Мнучин, выступая в Белом доме. - А за теми инструментами, которых у нас нет, мы пойдем в Конгресс".
Налоговая служба США продолжает осуществлять налоговые возвраты, и Мнучин призвал людей, которые все же имеют возможность подать налоговые декларации до 15 апреля, сделать это.
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