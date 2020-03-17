Число случаев коронавируса в Армении приближается к 80

Число подтвержденных случаев коронавируса в Армении выросло до 78, сообщил глава Минздрава республики Арсен Торосян во вторник.
"Выявлено еще шесть случаев коронавируса. В настоящее время число подтвержденных случаев коронавируса составляет 78", - сообщил Торосян.
Он отметил, что к концу дня число изолированных граждан составит 600.
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